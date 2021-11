Os vilarejos engolidos pelo aumento do nível do mar na Índia

Há 56 minutos

A aldeia de Uppada, na costa sudeste da Índia, no Estado de Andhra Pradesh, é conhecida por sua tradicional tecelagem, única no país. Mas sua existência é hoje ameaçada pelo aumento no nível dos mares, uma das consequências do aquecimento global.