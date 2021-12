As modelos com deficiência ou aparência alternativa que quebram barreiras

Maria, Tonya e Yulia são modelos da agência russa Alium, que dá espaço para profissionais com deficiência ou aparência diferente do padrão tradicional.

Tonya tem a síndorme Sturge-Weber, que afeta a face. “Eu me lembro claramente de sair para uma caminhada com a minha avó e de ver as outras crianças me olhando e perguntando, ‘o que tem de errado com você, o que aconteceu’”, relata a modelo, que tem uma mancha cobrindo um dos lados do rosto.