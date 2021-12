A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Homem atravessa a Grã-Bretanha no menor carro do mundo

Há 1 hora

Alex Orchin, da Inglaterra, atravessou a Grã-Bretanha em um Peel P50, o menor carro do mundo.

Orchin conta que sempre gostou de carros antigos e inusitados, e que achou a viagem uma boa forma de se desafiar e de arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade, no caso, a BBC Children In Need, criada pela BBC para apoiar crianças e adolescentes em situação vulnerável.