A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que é energia de hidrogênio e por que ela é importante?

Há 1 hora

Enquanto os governos e a indústria tentam reduzir as emissões de gases do efeito estufa para zero, o hidrogênio e seu potencial como combustível limpo estão mais uma vez sob os holofotes.