Em áudio: Como realmente é o clitóris - e suas semelhanças com o pênis

Há 33 minutos

O clitóris e o pênis são formados a partir dos mesmos tecidos embrionários durante o desenvolvimento do feto no útero da mãe, por isso são bastante semelhantes; 90% da estrutura do clitóris, porém, é interna.