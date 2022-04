A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como vila de pescadores em Portugal aprendeu a conviver com ondas de 30 metros

Há 1 hora

Nazaré era um balneário que ficava vazio no inverno — agora, é o epicentro do surfe de ondas grandes, devido às formações do tamanho de um arranha-céu geradas pelo maior cânion subaquático da Europa.