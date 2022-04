As estranhas raças de cães que desapareceram

Do salish, que fornecia lã no Canadá, ao pequeno turnspit, que servia para girar espetos nas cozinhas inglesas do século 17, o mundo já teve uma série de cães esquisitos; mas o que aconteceu com eles – e será que podemos trazê-los de volta?