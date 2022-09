A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Restos do Titanic em altíssima resolução 8k: fascinação 'macabra' ou progresso?

Há 56 minutos

Cientistas que analisam novas imagens em altíssima definição do naufrágio do Titanic dizem ter conseguido estudar o local em detalhes nunca vistos antes.

As imagens em 8k foram feitas por uma empresa privada, OceanGate Expeditions, em sua visita ao navio naufragado no leito do oceano Atlântico.