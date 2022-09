A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os dilemas da pediatra que cuida de crianças em estado terminal

Há 44 minutos

Manuella, de 1 ano e 8 meses, pôde passar as duas últimas semanas de vida em casa, cercada pelos pais, avós e outros parentes, em vez de aguardar a morte numa UTI. Mas, no Brasil, é quase impossível morrer em casa, diz médica dedicada a crianças com enfermidades sérias, que podem não ter muito tempo de vida pela frente.