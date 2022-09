A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Síndrome de Stendhal: a estranha reação que abala turistas em Florença

Há 1 hora

Curiosa condição psicossomática é causada pela exposição à abundante riqueza artística de famosa cidade italiana; seu nome vem de descrição feita por escritor francês ao visitar Florença em 1817: "fiquei em uma espécie de êxtase... fui acometido de uma forte palpitação do coração... minha força vital se esvaiu de mim e andei com medo constante de cair no chão".