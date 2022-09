A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O relato de entregador de comida que dorme nas ruas de SP

Há 1 hora

O entregador Luciano de Oliveira Rosa ganha a vida com sua moto há mais de dez anos.

Mas com a alta da inflação e a crise econômica, ele adotou uma medida extrema para conseguir viver com o que ganha no trabalho.