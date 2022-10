A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A impressionante tempestade de areia que provocou caos no sul dos EUA

Há 12 minutos

Uma forte tempestade de areia, que começou na segunda-feira (03/10), varreu o estado americano do Arizona.

Neste vídeo, você vê a tempestade em ação — com as rajadas de vento levantando areia e poeira sobre a terra seca do deserto.