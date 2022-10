Os libaneses que assaltaram bancos para roubar o próprio dinheiro

Há 49 minutos

Neste vídeo, você confere o momento em que uma mulher assalta um banco com uma arma de brinquedo. Ela pegou US$ 13 mil da conta da família para pagar o tratamento de câncer da irmã.

O Ministério do Interior condenou as investidas dizendo que os cidadãos não devem fazer justiça com as próprias mãos.