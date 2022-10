A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Eleições 2022: como caso Roberto Jefferson incendeia disputa às vésperas do 2ª turno

Há 26 minutos

A última semana antes do segundo turno teve um início explosivo com o ex-deputado Roberto Jefferson, aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, resistindo à prisão, disparando tiros de fuzil e jogando granadas contra agentes da Polícia Federal.