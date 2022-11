Fim de sigilo de 100 anos? As decisões de Lula que poderão afetar Bolsonaro após posse

Há 1 hora

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já deixou claro que pretende derrubar com rapidez os sigilos de cem anos que o governo de Jair Bolsonaro adotou sobre uma série de informações, como o cartão de vacinação do presidente ou as vezes que seus filhos estiveram no Palácio do Planalto.