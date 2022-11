Como funciona o bilionário negócio de venda de terras no metaverso

Há 1 hora

Quase US$ 2 bilhões foram investidos no ano passado em lotes de terra virtuais no metaverso.

Neste vídeo, você vai entender como este mercado funciona e ouvir depoimentos como o do estilista alemão Philipp Plein, que gastou US$ 1,5 milhão em um terreno em Decentraland, uma das dezenas de mundos virtuais que se descrevem como metaversos; e de Jae Slooten, cofundadora do ateliê de moda The Fabricant, com sede em Amsterdã, que só cria roupas para avatares — e cuja venda recorde foi um vestido digital, vendido como NFT (obra de arte digital), por US$ 19 mil.