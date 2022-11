A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Copa 2022: o que Catar quer ao sediar megaevento

Há 21 minutos

A escolha do Catar como sede da Copa do Mundo chamou a atenção do mundo por muitos motivos. Por que um país sem nenhuma tradição futebolística ou infraestrutura esportiva seria escolhido para o evento global?