Bolsonaro furou teto de gastos em R$ 795 bi em 4 anos

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Há 56 minutos

O governo Bolsonaro gastou R$ 794,9 bilhões acima do teto de gastos entre 2019 e 2022, segundo levantamento do economista Bráulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), feito a pedido da BBC News Brasil.

Esse valor representa a soma de autorizações que a atual gestão obteve no Congresso para gastar acima do limite constitucional com outras manobras que driblaram o teto.

Agora, o governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva busca autorização do Congresso para também deixar de fora do teto algumas despesas futuras.

O teto foi criado para evitar que os gastos do governo saiam do controle, vinculando-os à inflação do ano anterior.

Mas, com tantos gastos acima do limite, como fica essa regra? E o que pode substituí-la?

É o que explica neste vídeo nossa repórter Mariana Schreiber. Confira.