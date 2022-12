A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O sistema de tutelagem masculina sobre mulheres no Catar

Há 4 minutos

No Catar, país-sede da Copa 2022, as mulheres não têm direito de tomar, sozinhas, muitas das decisões-chave sobre suas vidas.

Para tudo isso, elas precisam da permissão do que se chama de "guardião masculino".

O sistema de tutelagem dos homens sobre as mulheres no país do Mundial de futebol é classificado por organizações de direitos humanos como discriminatório e limitante dos direitos delas.