A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que acontece após fim do Orçamento Secreto?

Há 6 minutos

Um dos principais mecanismos de sustentação do governo Jair Bolsonaro, as emendas de relator – que estão por trás do que ficou conhecido como Orçamento Secreto – foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.