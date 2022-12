A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A perigosa tradição da batalha de bolas de fogo na Índia

Há 16 minutos

Uma batalha simulada que virou tradição para lembrar as Guerras Mogol-Matara (1680-1707).

"Quando os mogols tentaram conquistar esta região, por meio de repetidos ataques, este tipo de luta estilo guerrilha com hingots nasceu", explica Vishal Rathi, ex-chefe do governo local de Gautampura, no estado indiano de Madhya Pradesh.