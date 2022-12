A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como lítio transformou história da saúde mental

Há 1 hora

Conhecido como 'ouro do futuro', devido a seu uso em baterias de produtos eletrônicos e na indústria de veículos automotores, metal alcalino se tornou, com ajuda do acaso, a primeira grande droga psiquiátrica.