Lutero, o monge católico que abriu portas para surgimento de igrejas evangélicas

Há 40 minutos

Incomodado com o monopólio da fé que a Igreja Católica detinha, sobretudo com a mercantilização de indulgências, Martinho Lutero, acadêmico respeitado e influente do século 16, abriu as portas para outras vertentes do cristianismo.