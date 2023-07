O artista brasileiro que viveu 50 anos em manicômios e foi tema de exposição nos EUA

Há 12 minutos

Diagnosticado com esquizofrenia, Arthur Bispo do Rosário acreditava ter recebido missão divina de catalogar e organizar 'o caos do mundo' em preparo para o Dia do Juízo Final; sua obra, produzida com materiais simples do cotidiano, hoje é reconhecida internacionalmente.