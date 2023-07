A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Incêndios na Grécia: depósitos de munição da Força Aérea explodem ao serem atingidos pelo fogo

Há 24 minutos

As chamas de um enorme incêndio florestal atingiram um depósito de munição da Força Aérea grega provocando uma série de explosões.

O incidente ocorreu próximo à cidade de Nea Anchialos, na região central do país. As explosões quebraram vidros de janelas de casas localizadas nas proximidades.

Não há relatos de vítimas, já que os moradores de vilarejos próximos à base já tinham sido evacuados com a aproximação do fogo. A Força Aérea grega informa que a aproximação do fogo forçou a retirada dos caças F-16 estacionados na base.