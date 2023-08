A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Quem é Asherah, 'esposa de Deus' que ficou fora da Bíblia

Há 1 hora

Figura importante em antigo panteão israelita e judaico, esposa de Javé teria sido ‘cancelada’ com advento do monoteísmo patriarcal ainda no mundo antigo.