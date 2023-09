A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Vídeo mostra brasileiro foragido nos EUA sendo levado pela polícia

Há 29 minutos

O brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de uma prisão na Pensilvânia, Estados Unidos, no último 31 de agosto, foi capturado após duas semanas de busca, informou a polícia na manhã de quarta-feira (13/9).

O homem de 34 anos cumpria pena de prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada na prisão do condado de Chester, 50 quilômetros a oeste da Filadélfia.

As imagens mostram o brasileiro algemado com as mãos para trás sendo conduzido por policiais a uma viatura blindada. Cavalcante aparece caminhando nas imagens, que não têm som.