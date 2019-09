Funcionário de lanchonete é condenado por enfiar alface no nariz

Image caption Richard Benjamin Shannon é visto recolocando o alface no recipiente da lanchonete (Foto: Cortesia West Midlands Crown Prosecution Service)

Um funcionário de uma lanchonete no interior da Inglaterra foi processado depois que foi reconhecido em um vídeo no YouTube em que aparece colocando alface dentro das narinas.

Richard Benjamin Shannon, de 22 anos, admitiu que violou leis sobre a contaminação de bens com a intenção de causar prejuízos econômicos, preocupação ou ferimentos, e foi condenado a prestar 300 horas de serviços à comunidade sem receber pagamento.

Shannon qualificou o incidente como uma brincadeira e disse que o alface foi jogado no lixo, e não colocado em sanduíches para os fregueses.

A magistrada Elizabeth Baugh, de Walsall, perto de Birmingham, no centro-oeste da Inglaterra, disse que como o réu admitiu culpa logo no início do caso e manifestou remorsos, ele conseguiu evitar uma pena de até seis meses de prisão.

"Seus atos causaram grande perturbação, não apenas para as pessoas que consomem esta comida, mas também para a companhia", disse Baugh ao réu. "Eu acho que você aprendeu uma lição muito, muito séria."

No vídeo, gravado por um amigo com um telefone celular, Shannon também é visto colocando alface na boca e, em seguida, cuspindo as folhas.

Ele foi preso depois de ser reconhecido, na lanchonete, por uma mulher que tinha assistido ao vídeo colocado no YouTube. Indignada, a mulher chegou a jogar uma cadeira sobre o funcionário.

A advogada de Shannon, Shelia Hicklin, disse que a ação de seu cliente foi um ato de imaturidade.

"Ele não tinha a menor ideia de que a pessoa que estava na lanchonete com ele iria colocar o vídeo no YouTube", afirmou.

Ela ressaltou que ninguém iria comer o alface porque a verdura foi jogada fora.

Shannon agora está desempregado.