Chefe do narcotráfico diz ter financiado campanha presidencial de Uribe

Image caption Governo Uribe nega as acusações de irregularidades na campanha

Um dos mais poderosos chefes do narcotráfico na Colômbia afirmou ter financiado a campanha eleitoral do presidente colombiano, Álvaro Uribe, alegando que era a única maneira de livrar o país da "ameaça comunista".

Diego Murillo, conhecido como "Don Berna", foi condenado na quarta-feira por uma corte dos Estados Unidos a 31 anos de prisão e ao pagamento de US$ 4 milhões em multas pelo crime de narcotráfico.

Após ser condenado, "Don Berna" disse que fez campanha a favor de Uribe e que vendia drogas "para ajudar a seu povo".

"O acusado apoiou a eleição do presidente Uribe em 2002, doou grandes quantidades de dinheiro à sua campanha, fez campanha a seu favor (...) porque acreditava que a paz era importante", afirmou Margaret M. Shalley, advogada de Murillo.

"Era a única maneira de confrontar o avanço das guerrilhas comunistas", acrescentou.

Desde que chegou ao poder, Uribe tem endurecido a política de combate às guerrilhas e incentivado a desmobilização dos rebeldes com a promessa de pagamento de recompensas.

"Don Berna" foi extraditado em maio do ano passado para os Estados Unidos, junto a outros 13 chefes das Autodefesas Colombianas (AUC), grupo paramilitar de direita criado para enfrentar as guerrilhas de esquerda no país.

Governo nega

O ex-chefe de campanha de Uribe, Fabio Echeverri, por sua vez, negou a acusação do chefe narcotraficante, ao alegar que foram tomadas "precauções" para evitar a "infiltração" de dinheiro proveniente de grupos fora da lei. "Tínhamos uma auditoria completa, nunca houve dúvida nenhuma, nenhum problema", afirmou Echeverri a uma rádio colombiana.

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Héctor Osorio, disse que o organismo só poderá "tomar medidas" quando houver uma denúncia sustentada em evidências.

"Até agora não temos nenhuma prova que demonstre (esse apoio)", afirmou a uma televisão local.

As declarações de "Don Berna" vêm a público em um momento que em congressistas governistas tentam aprovar uma reforma constitucional e um projeto de referendo para aprovar a candidatura de Uribe a um terceiro mandato presidencial.

Criadas em 1980 com o financiamento de latifundiários e líderes de direita, sob o argumento de combater as guerrilhas, os grupos paramilitares (AUC) são responsabilizados por milhares de assassinatos e de outros crimes relacionados com o narcotráfico.

