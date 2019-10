Livro raro de Charles Darwin vai a leilão

Image caption Primeira página de 'A Origem das Espécies' (Foto: Lyon & Turnbull)

Um exemplar da primeira edição do livro A Origem das Espécies, do cientista britânico Charles Darwin, será leiloado no próximo dia 10, em Edimburgo, na Escócia.

O livro transformou o mundo da ciência com as teorias da evolução e da seleção natural. Somente 1.250 cópias foram publicadas na primeira edição, em 1859. Uma delas foi vendida em Norfolk, na Grã-Bretanha, em abril deste ano por 35 mil libras (cerca de R$ 112 mil).

A casa Lyon and Turnbull, onde o exemplar de Darwin vai a leilão, prevê que o martelo seja batido por até 15 mil libras (o equivalente a cerca de R$ 48 mil).

"O livro pertencia a uma mesma família escocesa, dos arredores de Inverness, provavelmente desde o século 19", disse o especialista de livros raros, Simon Vickers, à BBC Brasil.

Raridade "Não há dúvida de que algumas das 1.250 cópias publicadas (na primeira edição) foram perdidas ou destruídas", acrescentou o especialista. "Por isso, é muito improvável que hoje ainda existam mais de 800 ou 900 cópias, no máximo."

Vickers conta que "o livro está em boa condição interna, mas é evidente que já foi lido". "Existem umas poucas anotações feitas nas margens pelo leitor", descreve.

Como as anotações foram feitas a lápis, o valor do livro não é afetado. Mas, pelo fato de a encadernação, feita no século 19, ser metade marroquina, seu valor comercial cai um pouco.

"Se o livro estivesse em sua encadernação de tecido verde original, provavelmente valeria entre 20 e 40 mil libras (R$ 64 a 128 mil)", justifica o especialista.

Bicentenário

O ano de 2009 marca os 150 anos do aniversário da primeira publicação do livro A Origem das Espécies.

Em 2009, também comemora-se o bicentenário do cientista, nascido em 12 de fevereiro de 1809.

Darwin estudou medicina na Universidade de Edimburgo, em 1825, mas não chegou a completar o curso.

O cientista morreu aos 73 anos, em 1882, e foi sepultado ao lado de Issac Newton, na Abadia de Westminster - local onde a maioria dos reis e rainhas da Inglaterra estão sepultados.