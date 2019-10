Ex-modelo é condenada por poligamia na Grã-Bretanha

Image caption Emily Horne: cinco casamentos

Uma ex-modelo britânica que admitiu ter cometido bigamia foi condenada nesta segunda-feira a dez meses de prisão em regime de liberdade condicional, depois de ter se casado pela quinta vez.

Emily Horne, que tem 30 anos e chegou a posar nua para jornais e revistas populares, só revelou ao seu quinto marido que já era casada quando os dois viajavam de lua-de-mel, em 2007.

Segundo evidências divulgadas durante o julgamento, Horne havia se casado quatro vezes até os 23 anos sem nunca ter se preocupado em anular as uniões.

A ex-atriz de filmes eróticos, que sofre de transtorno bipolar, mudava seu nome nas certidões de casamento para evitar que seus crimes fossem detectados.

Transtorno bipolar

A sentença foi anunciada em um tribunal na cidade de Manchester, no oeste da Inglaterra.

Em 2002, ela foi presa por seis meses pelo mesmo crime na cidade de Ipswich, no sudeste da Inglaterra. Na ocasião, ela foi descrita como "uma fêmea muito voraz".

Ela teria se casado pela primeira vez com um soldado na cidade de York, no norte da Inglaterra, em 1996.

Em 1999 ela se casou com o marido número dois em Leeds, também no norte. No ano seguinte, um webdesigner se tornou seu terceiro marido, e em 2002, ela se casou com um guarda ferroviário.

“Eu acho que, da próxima vez, vou pedir divórcio”, disse Horne ao sair do tribunal, comentando o veredicto.