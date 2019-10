Loteria na Bulgária sorteia mesmos números duas vezes consecutivas

Image caption Dezoito apostadores acertaram todos os números no segundo sorteio

O ministro dos Desportos da Bulgária, Svilen Neykov, ordenou nesta quarta-feira uma investigação depois que os mesmos seis números foram sorteados em duas rodadas consecutivas da loteria nacional.

Os números - 4, 15, 23, 24, 35 e 42 - foram escolhidos por uma máquina em uma transmissão ao vivo pela televisão no dia 6 de setembro e depois novamente no dia 10 do mesmo mês.

Ninguém adivinhou os seis números no primeiro sorteio, mas no segundo 18 apostadores acertaram todos os números, recebendo cerca de US$ 8 mil cada um.

A vice-diretora da loteria, Maria Yaneva, disse que é impossível manipular o procedimento.

O matemático Mihail Konstantinov, que também preside a comissão eleitoral do país, disse que a chance de os mesmos seis números aparecerem duas vezes em seguida é uma em 4 milhões.

Ele acrescentou, contudo, que coincidências acontecem.