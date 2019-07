Mostra com foto de atriz nua aos dez anos gera polêmica em Londres

Image caption Shields estreou aos 12 anos em polêmico filme 'Menina Bonita'

Uma exposição sobre arte pop que tem como destaque uma foto da atriz Brooke Shields nua aos dez anos de idade está causando polêmica antes mesmo de ser aberta na galeria Tate Modern, em Londres.

A obra do artista Richard Prince foi feita em 1983 a partir de uma imagem capturada pelo fotógrafo, Gary Gross, e mostra a atriz de <i>Lagoa Azul</i> nua, enquadrada do joelho para cima, usando maquiagem carregada e olhando diretamente para a câmera.

A própria galeria admite ter procurado aconselhamento legal antes de decidir exibi-la em uma sala separada, identificada por uma placa que avisa ao leitor se tratar de uma imagem "challenging" – ou desafiadora, literalmente.

Nesta quarta-feira, um dia antes da abertura da exposição, <i>Pop Life: Art in a Material World</i> (Vida Pop: Arte em um Mundo Material, em tradução livre), organizações de combate à pedofilia expressaram sua oposição à exibição da foto.

"(A provocação) chega no limite da pornografia. Certamente não é arte", disse ao jornal <i>Daily Telegraph</i> Michaele Elliott, fundadora da uma das organizações, Kidscape.

Em uma nota, a galeria Tate Modern galeria justifica a exibição do trabalho, afirmando que a fotografia "retrata criticamente o poder da imagem fotográfica em nossa sociedade, especialmente a representação dos gêneros na mídia de massa", e já foi "publicamente exibida em inúmeras ocasiões".

"Como com qualquer outra obra de arte que contenha imagens desafiadoras, a Tate procurou aconselhamento legal e avaliou a situação. A galeria tomou medidas para informar aos visitantes da natureza do trabalho, provendo informações destacando as intenções do artista."

<b>Arte e mercado</b>

A provocação da Tate Modern tem dado publicidade à sua exposição, divulgada como uma "releitura de alguns dos maiores legados da arte pop".

Image caption Mostra explora relação entre artistas-celebridades e mercados

"A exposição olha para as diferentes maneiras como artistas desde os anos 1980 se relacionaram com a mídia de massa e cultivaram personalidades artísticas, criando suas próprias 'assinaturas'", explica o material da galeria.

Partindo da famosa declaração de Andy Wharhol de que "um bom negócio é a melhor arte", a mostra reflete sobre como os artistas "se infiltraram na máquina publicitária e no mercado como uma estratégia deliberada".

"Armando-se do poder do sistema de celebridades e expandindo seu alcance para além do mundo artístico, em um contexto comercial mais amplo, estes artistas exploram canais que atraem o público dentro e fora da galeria."

Entre outras atrações da exposição está o impresso <i>Made in Heaven</i>, que o artista Jeff Koons apresentou na Bienal de Viena de 1990 para imortalizar sua união com a ex-atriz pornô e ex-deputada italiana Cicciolina.

A mostra inclui ainda trabalhos renomados e alguns novos de Damien Hirst, Martin Kippenberger e Takashi Murakami.

A mostra ficará em cartaz na Tate Modern, na margem sul do rio Tamisa, até 17 de janeiro de 2010.