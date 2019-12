Britânicos têm pior qualidade de vida em ranking europeu

Image caption eino Unido é um dos países com menos horas de sol no ranking

Os moradores da Grã-Bretanha têm a maior renda e a pior qualidade de vida em um ranking de 10 grandes países europeus realizado pelo site de comparação de preços uSwitch.com.

O Índice de Qualidade de Vida comparou 17 fatores que influenciam a qualidade de vida, entre eles a renda, horas de trabalho, dias de férias, preço de combustíveis e alimentos, gastos do governo com educação e saúde e ainda horas de sol por ano e idade de aposentadoria.

De acordo com o estudo, a França é o país com melhor qualidade de vida, seguido pela Espanha. Os britânicos ficaram em último e os irlandeses em penúltimo lugar.

Segundo o ranking, os britânicos têm renda familiar anual de 35.730 libras (cerca de R$ 99 mil), 10 mil libras (cerca de R$ 28 mil) acima da média do grupo, mas também trabalham, em média, três anos a mais que os outros e morrem dois anos mais cedo do que os franceses.

Em relação ao custo de vida, os britânicos gastam mais com alimentos, combustível, álcool e cigarros.

Dinheiro não basta

Ranking de Qulidade de Vida 1. França 2. Espanha 3. Dinamarca 4. Holanda 5. Alemanha 6. Polônia 7. Itália 8. Suécia 9. República da Irlanda 10. Reino Unido

Segundo a diretora de política do consumidor da uSwitch.com, Ann Robinson, o estudo mostra que, para alcançar boa qualidade de vida, é necessário mais do que dinheiro.

“A gente ganha substancialmente mais do que nossos vizinhos europeus, mas este nível de renda é necessário só para manter um teto sobre nossas cabeças, comida na mesa e nossas casas aquecidas”, diz ela. “Nos dá um padrão de vida decente, mas não está nos ajudando a alcançar a qualidade de vida que moradores de outros países têm.”

A pesquisa foi realizada durante o mês de setembro e os autores do estudo afirmam que ela não revela o impacto total da recessão sobre a qualidade de vida nos países analisados, o que deve ocorrer no ano que vem.

Mas o estudo ressalta que a França entrou em recessão em maio e saiu dela em agosto, portanto, é bastante provável que o país mantenha sua elevada qualidade de vida, enquanto que os outros países da lista enfrentam dificuldades econômicas.

O país tem a idade média mais baixa para aposentadoria, tem a expectativa de vida mais alta do grupo e é o que mais gasta (em termos de porcentagem do PIB) com saúde.

Seus trabalhadores têm direito a 34 dias de férias por ano e, na lista, a França só perde para a Espanha e a Itália em termos de horas de sol durante o ano.

“Já há muito tempo o foco na Grã-Bretanha tem sido no padrão de vida e não qualidade de vida. Como resultado, perdemos todo o senso de equilíbrio entre riqueza e bem-estar”, disse Robinson.

“A recessão pode se tornar um ponto de mudança, nos forçando a reavaliar nosso modo de vida, voltar ao básico e às coisas que realmente contam. Os consumidores já começaram a fazer isso – o governo e os políticos fariam bem em segui-los.”

A Espanha, que tem a renda média familiar mais baixa entre os 10 países, tem a maior quantidade de sol e ficou em segundo lugar na lista. Os espanhóis vivem mais do que os britânicos, são os que têm mais férias na Europa (41 dias por ano) e pagam menos por combustível e bebidas alcoólicas.