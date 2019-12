Brittany Murphy é sepultada em cerimônia íntima em Los Angeles

Image caption Brittany Murphy atuou em 'As Patricinhas de Beverly Hills'

Parentes e amigos da atriz americana Brittany Murphy realizaram um funeral íntimo no Cemitério Forest Lawn, em Hollywood - o mesmo onde foi enterrado Michael Jackson.

Uma nota divulgada pela família disse que "Brittany era uma pessoa incrivelmente amorosa e apaixonada (...) não há palavras para expressar verdadeiramente a dor sentida pelo marido e pela mãe de Brittany e por todos que compareceram à cerimônia".

O marido da atriz, o roteirista britânico Simon Monjack, disse que Brittany era sua melhor amiga e alma gêmea.

Um amigo de Murphy, Alex Ben Block, disse que ela adorava as festas natalinas e que era uma ironia que ela tivesse sido sepultada na véspera do Natal.

Participaram da cerimônia um clérigo cristão e outro judeu.

Murphy morreu em Los Angeles, no domingo passado, aos 32 anos, vítima de uma parada cardíaca.

A autópsia do corpo da atriz não revelou a causa da morte e o resultado final só deve ser divulgado em cerca de cinco semanas com a conclusão de exames toxicológicos.

Brittany Murphy teve uma parada cardíaca no chuveiro e foi declarada morta duas horas depois. Segundo a polícia, havia vários remédios controlados na casa em que a atriz vivia com o marido e grande quantidade de vômito no banheiro.

Brittany Murphy estrelou filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, Recém-Casados e Sin City - A Cidade do Pecado.

No próximo ano, ela poderá ser vista em Os Mercenários, dirigido por Sylvester Stallone e filmado no Rio de Janeiro.