Bolsa de NY segue Europa e cai após anúncio de Obama

Image caption Nova York seguiu tendência de que na Europa e na Ásia

A Bolsa de Nova York abriu em ligeira queda nesta sexta-feira, um dia após o anúncio do presidente americano Barack Obama de novas medidas para limitar os riscos assumidos pelos bancos.

O índice Dow Jones caiu 0,55% no início do pregão, depois de ter encerrado a quinta-feira em baixa de 2%, o maior recuo desde outubro.

A tendência de queda reflete as operações na Europa e na Ásia nesta sexta-feira. Em Londres, a bolsa operava em baixa de 1,2% no início da tarde. As ações do Barclays, um dos principais bancos do país, registravam queda de 6,7%.

Também no início da tarde, em Frankfurt e Paris, as bolsas apresentaram queda de 1,1%.

Antes, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou em -2,6%, o nível mais baixo em três semanas, praticamente anulando os ganhos desde o início do ano.

Já a bolsa de Xangai caiu 1%, somando uma queda em 2010 de 4,5%.

Para cada ação cuja cotação teve alta na Ásia, oito sofreram queda.

Medidas de Obama

"O sistema financeiro está mais forte hoje do que um ano atrás, mas ainda opera com as mesmas regras que levaram ao colapso", disse Obama em defesa das novas medidas.

O presidente propôs regras que impedirão os bancos de usarem seu próprio dinheiro em transações arriscadas, como por exemplo, investir em fundos hedge. As instituições poderão usar apenas os recursos de seus clientes.

Leia mais na BBC Brasil: Obama anuncia medidas para restringir riscos assumidos por bancos

Na semana passada, Obama já havia proposto uma nova taxação aos bancos para recuperar os US$ 117 bilhões que o governo investiu nas instituições financeiras para salvá-las da crise.

O presidente reconheceu que há um forte lobby tentando bloquear as mudanças, mas disse que seu governo vai transformar essas propostas em lei.

"Se essas pessoas querem uma briga, estou pronto para brigar", disse.