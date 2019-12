Lula fracassa nas bilheterias, afirma ‘El País’

Image caption Para jornal, filme traz imagem 'adocicada e pouco realista' de Lula

Há um mês em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme Lula, o Filho do Brasil, o mais caro da história no país, não teve a repercussão da crítica nem o sucesso de bilheteria que se esperava, segundo relata reportagem publicada nesta segunda-feira pelo diário espanhol El País.

Para o jornal, a razão desse fracasso é em parte a imagem “adocicada e pouco realista” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no filme.

“O filme ficou em quinto nas bilheterias na primeira semana e depois foi caindo. Não porque o filme não seja emocionante, o que é. Não porque os atores sejam ruins, porque são magníficos; nem tampouco porque falte suspense ou um final genial”, diz o jornal.

“O filme não convenceu por vários motivos: os brasileiros gostam de Lula na realidade, na rua, subindo em cima de um palanque, arregaçando as mangas, suando e gritando coisas como ‘Vou tirar o povo da merda’”, afirma o texto.

Segundo o jornal, os brasileiros gostam “do Lula de verdade, de carne e osso, com seus erros de gramática quando fala, o Lula vestido por estilistas famosos, elegantíssimo em Davos, e o Lula com o boné da Petrobras e a camisa de operário, entre os camponeses do Movimento dos Sem Terra”.

Para o diário, muitos críticos dizem que o filme não foi o sucesso que se esperava “porque os brasileiros sabem tudo sobre Lula”. “Eles podem vê-lo e tocá-lo todos os dias. Sabem toda sua história de menino pobre, contada mil vezes por ele mesmo. De Lula se sabe infinitas mais coisas do que as que aparecem no filme”, diz a reportagem.

O texto do jornal espanhol observa ainda que o filme também provocou a ira da oposição, que o acusa de ser parte da campanha para as eleições presidenciais deste ano, nas quais Lula aposta na candidatura de sua “superministra” Dilma Rousseff.