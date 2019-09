Primeira revista com Batman é vendida por mais de US$ 1 milhão

Image caption Capa da revista é uma das mais famosas de todos os tempos

Uma revista em quadrinhos rara de 1939 que mostra a estreia do super-herói Batman foi vendida por pouco mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,82 milhão) em um leilão realizado na cidade americana de Dallas.

A cópia da revista Detective Comics número 27 foi arrematada por um comprador anônimo de um vendedor que também não quis ser identificado.

A venda da revista ocorreu apenas dias depois de uma edição antiga da revista do Super-Homem também ter sido vendida por US$ 1 milhão.

Barry Sandoval, da casa de leilões Heritage, afirmou que a venda da revista com o Batman, por US$ 1.075, "superou as expectativas".

"Podemos afirmar que Batman superou o Super-Homem, pelo menos por enquanto."

Segundo especialistas, os dois exemplares antigos estavam em ótimas condições.

Shirrel Rhoades, ex-editor e vice-diretor-executivo da Marvel Comics, disse que as duas vendas devem manter a variação dos preços no setor.

"Provavelmente estamos vendo um pouco de frenesi", afirmou, acrescentando que as revistas em quadrinhos são vistas como um investimento seguro.