Polícia de Manchester coloca todas as ocorrências no Twitter

Image caption Fahy espera que Twitter mostre como é o trabalho da polícia

Uma das maiores forças policiais da Inglaterra, a polícia da região metropolitana de Manchester (noroeste do país), anunciou pelo Twitter cada uma das ocorrências registradas na região durante um período de 24 horas, tendo início às 5h da manhã de quinta-feira e terminando às 5h de sexta-feira.

O objetivo da polícia era dar ao público uma amostra da carga de trabalho que os policiais enfrentam todos os dias.

O chefe da polícia de Manchester, Peter Fahy, afirmou que a nova forma de divulgação de ocorrências também dará aos políticos uma ideia do tipo de incidentes "que não são reconhecidos pelas estatísticas e levantamentos".

"Frequentemente o policiamento é visto de uma forma muito simplista, com policiais perseguindo e prendendo ladrões", afirmou Fahy.

"No entanto, a realidade é que isto é apenas parte do trabalho deles. Muito do que fazemos é lidar com problemas sociais, como crianças desaparecidas, pessoas com problemas mentais e violência doméstica", acrescentou.

Trânsito e cães

Esta não é a primeira vez que a polícia britânica usa o Twitter, pois a própria polícia de Manchester e de outras cidades já usa o microblog para divulgar informações e fazer pedidos. Mas o site não é usado normalmente para divulgar cada um dos chamados atendidos.

No período que durou o experimento, foram registrados 3.205 incidentes na conta do Twitter. Além disso, 341 pessoas foram detidas, sendo que 126 continuam presas.

Entre as ocorrências está uma de um homem aparentemente segurando um bebê de forma ameaçadora em cima de uma ponte. Quando a polícia chegou ao local, foi descoberto que, na verdade, tratava-se de um homem segurando um cachorro.

Outra ocorrência foi a de uma mulher que ligou para a polícia avisando que tinha abandonado o próprio carro em um posto de gasolina, depois de ter colocado o combustível errado no tanque.

Os policiais também foram chamados para socorrer uma criança ferida em um acidente de trânsito.

"Estes incidentes podem ser incrivelmente complexos e necessitam muito tempo, recursos e habilidades", afirmou o chefe da polícia de Manchester.

"Não estou dizendo que não deveríamos lidar com estes incidentes (...).O que digo é que este trabalho não é reconhecido em levantamentos, no entanto é uma parte grande do que fazemos."

A polícia britânica está se preparando para o anúncio, no próximo dia 20 de outubro, de possíveis cortes no orçamento do governo britânico, o que poderia levar a uma redução em suas verbas.