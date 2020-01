Egito pede que especialistas investiguem ataques de tubarão em praia

Image caption Barco procura tubarões após ataque em Sharm el-Sheikh

O Ministério do Turismo egípcio convidou especialistas internacionais para investigar a série de ataques de tubarões no resort de Sharm el-Sheik, no Mar Vermelho.

A decisão vem logo após a morte de uma turista alemã de 70 anos, que foi atacada enquanto praticava mergulho com um snorkel (tubo de plástico que permite a respiração) a apenas 20 metros da praia, no domingo. Poucos dias antes, quatro turistas ficaram feridos em outro ataque.

Como ocorrências deste tipo são extremamente raras, as autoridades egípcias querem descobrir o que está por trás dos incidentes, em meio a temores de que os ataques prejudiquem a lucrativa indústria turística no Mar Vermelho.

Especialistas em tubarões e moradores locais especulam sobre as razões dos ataques. Alguns dizem que o aumento da pesca no Mar Vermelho pode ter levado os peixes para mais perto da costa.

Outros colocam a culpa em um navio australiano que levou gado e ovelhas para o Eid al-Adha, o festival muçulmano do sacrifício, no mês passado. A embarcação teria atraído tubarões após ter jogado no mar as carcaças dos animais que morreram na viagem.

Fotografias

As autoridades egípcias haviam reaberto o acesso ao mar na semana passada após terem publicado as fotos de dois tubarões capturados, que seriam os responsáveis pelos ataques que deixaram três russos e um ucraniano feridos.

No entanto, mergulhadores e ambientalistas compararam as fotos com outra tirada logo antes dos ataques e disseram que não se tratava do mesmo animal.

Após o ataque deste domingo, foram colocados avisos nas praias pedindo que visitantes não fossem para águas mais profundas. No entanto, alguns turistas continuaram se aventurando nas partes mais rasas.