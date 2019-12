Acusado de estuprar criança teria tentado hipnotizar vítima

Image caption Martin Smith é acusado de ter cometido abusos durante 9 anos

Um britânico teria tentado hipnotizar uma menina de sete anos antes de abusar sexualmente dela, segundo relatos ouvidos durante um julgamento no Tribunal de Manchester, no Norte da Inglaterra.

Martin Smith, de 45 anos, nega as acusações de estupro, tentativa de estupro e abuso sexual de menor.

Segundo os promotores, Smith tentou hipnotizar, bateu e ameaçou sua vítima - uma menina com quem ele tinha contato regular, mas que não pode ser identificada - durante um período de nove anos, de 1995 a 2004.

Antes do início do julgamento, o juiz Stephen Irwin fez questão de deixar claro que Smith não estava envolvido no assassinato de seus dois filhos, encontrados mortos em maio deste ano em um quarto de hotel na Espanha.

A mãe das crianças, Lianne Smith, está presa em Girona, perto de Barcelona, aguardando julgamento pelos assassinatos, ocorridos enquanto Martin Smith estava preso por causa das acusações de abuso sexual.

Rebecca, de cinco anos, e Daniel, de 11 meses, foram asfixiados com um saco plástico.

'Abuso sistemático'

Durante o julgamento por estupro e abuso sexual, a promotora Hilary Manley disse que o abuso sexual da vítima foi "sistemático e prolongado".

Image caption Lianne Smith é acusada da morte da filha Rebecca

Inicialmente, Smith teria forçado a menina, então com sete anos, a tocar suas partes íntimas e teria feito o mesmo com ela. Ainda segundo a acusação, ele teria se tornado cada vez mais violento, agindo de maneira "dominadora e ameaçadora" e até usando hipnose para convencê-la a fazer o que ele queria.

"Ele tentava hipnotizá-la, apesar de que ela simplesmente fingia estar sob influência da hipnose", disse Manley.

No fim, Smith teria desistido de hipnotizar a menina e a partir dos 13 anos de idade, ela teria sido estuprada repetidamente por ele e "aceitava com resignação" a violência, segundo as declarações feitas no tribunal.

Em 2007, a suposta vítima teria finalmente "se sentido forte o suficiente" para denunciar o abuso à polícia e Smith foi preso em novembro do mesmo ano.

Ele negou as acusações e foi libertado sob fiança, viajando em seguida para a Espanha com a família.

No dia 7 de maio deste ano, Smith foi preso em Barcelona e extraditado. Cerca de duas semanas depois, os corpos de seus filhos foram encontrados em um hotel de Lloret de Mar, na Costa Brava.