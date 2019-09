Cantora de 22 anos é escolhida como maior promessa para 2011

Image caption Jessie J superou problemas de saúde para chegar às paradas

Uma votação sobre novos artistas do mundo da música divulgada pela BBC, a BBC Sound of 2011, com a participação de 160 críticos, jornalistas e blogueiros britânicos, escolheu a cantora inglesa Jessie J como a maior promessa de 2011.

A cantora de 22 anos já coescreveu uma música de sucesso nos Estados Unidos, emplacou outra no top 30 da parada britânica, estrelou um musical e foi premiada no Brit Awards, o mais importante evento da indústria fonográfica britânica.

Entre os objetivos de Jessie J para este ano estão ter um disco em primeiro lugar nas paradas, fazer uma turnê, lançar um perfume, trabalhar em projetos de caridade, escrever um musical, fazer um dueto com a cantora Leona Lewis e escrever o próximo hit de Britney Spears.

São metas surpreendentes dado o histórico de saúde da artista. Há quatros anos, ela sofreu um pequeno derrame que, juntamente com a presença de uma arritmia cardíaca, fizeram com que os médicos pedissem que Jessie tivesse uma vida menos agitada e não dessem garantias de que ela voltaria a cantar de novo.

"É uma daquelas coisas que fazem você pensar, 'OK, a vida não está garantida para todo mundo", disse Jessie J ao repórter da BBC Ian Youngs. "Então esta é a hora para dar a volta por cima e sair-me bem".

Experiência em teatro

Depois de estudar teatro musical na escola Brit de artes performáticas, Jessie J participou rapidamente de um conjunto vocal feminino. Pouco antes de lançar seu primeiro single na carreira solo, com apenas 17 anos, a sua gravadora faliu.

Sem conseguir lançar sua música, a jovem escreveu canções para outros artistas. No entanto, alguns shows pequenos chamaram a atenção da gravadora americana Universal Republic. Com isso, Jessie J se mudou para os Estados Unidos.

Seu primeiro single, chamado Do It Like A Dude, quase foi oferecido à cantora Rihanna. No entanto, Justin Timberlake, com quem já trabalhou em colaboração, recomendou que a britânica gravasse ela mesma a música.

Com experiência teatral, Jessie J se tornou uma artista atraente, com um rosto que se esforça para expressar toda a emoção de suas músicas, alternando euforia, ternura e raiva em alguns poucos versos.

O pacote fica completo com uma imagem cheia de cores, uma confiança que parece inabalável e uma persona "pés-no-chão". Apesar de seu estilo extravagante, Jessie espera que as pessoas a vejam como "muito humana" e não como uma espécie de boneca.

"Eu não sou uma modelo, sou uma artista. Em um dos meus clipes, eu faço essa tomada onde apareço sem maquiagem, recém-acordada, e eu não acho que muitas pessoas se sentiriam confortáveis em fazer isto".

Terapia para os jovens

Jessie J quer que a sua música sirva como terapia para os jovens. "Eu quero que os jovens saibam que eles podem pertencer a algo - seja qual for a sua cultura, a sua religião, a sua religiosidade - e que você pode viver a sua vida como quiser e se sentir confortável do jeito que for".

Mesmo com a sua saúde frágil, a cantora só vê problemas quando se sente muito cansada. Ela também não pode beber álcool, fumar ou tomar drogas.

"Sabe quando as pessoas dizem 'você tem 18 anos e tem todo o tempo do mundo'?, pergunta ela. “Bem, não, eu acabei de ter um derrame, e eu não acho que tenha isto.”

"Eu quero ser um exemplo de comportamento e tive que basear a minha confiança na pureza", diz. "Eu não posso subir no palco tendo tomado gim e tônica ou fumado maconha. Eu tenho que ir ao palco como eu mesma, porque eu não posso fazer nada disso".