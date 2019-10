Economia da China é maior que as de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul somadas

Direito de imagem AP Image caption PIB chinês ficou pouco abaixo da marca de US$ 6 tri em 2010

A economia chinesa já é maior do que o valor somado das outras quatro economias do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Números da consultoria Economist Intelligence Unit mostram que, em 2010, o valor em dólares da economia chinesa foi maior do que a soma de todos as economias de seus parceiros dos Brics, incluindo a África do Sul.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês foi de US$ 5,878 trilhões, portanto maior do que os US$ 5,503 referentes à soma das economias de Brasil (US$ 2,029 trilhões), Rússia (US$ 1,465), Índia (US$ 1,645) e África do Sul (US$ 364 bilhões).

“A China sempre foi muito maior do que os outros países, mas a virada mesmo ocorreu em 2009”, explica Duncan Innes-Ker, analista da consultoria em Pequim.