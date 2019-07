Tabloide britânico fecha após escândalo de grampos

Direito de imagem Getty Image caption O jornal é o mais vendido na Grã-Bretanha, com 2,8 milhões de exemplares na edição de domingo

O diretor do grupo que controla o tabloide britânico News of the World, James Murdoch, anunciou nesta quinta-feira o fechamento do jornal, após o escândalo de grampos ilegais atribuído à publicação na Grã-Bretanha.

A última edição do semanário, que é publicado há 168 anos e é o mais vendido do país, irá circular no domingo. A cada edição são vendidos cerca de 2,8 milhões de exemplares.

A decisão foi tomada depois que surgiram informações de que o jornal grampeou o telefone celular de uma adolescente que desapareceu em 2002 e também de familiares de vítimas dos atentados de julho de 2005 em Londres.

Em um comunicado, Murdoch disse que o lado bom do News of the World "foi ofuscado por um comportamento que foi errado e, se as recentes alegações forem verdadeiras, (foi um comportamento) desumano, que não tem espaço na nossa empresa".

"O News of The World tem a missão de fiscalizar e responsabilizar (as pessoas). Mas não fez isso consigo mesmo."

Milly

O tabloide, de propriedade da mesma empresa que edita os diários The Sun e The Times, controlada pelo magnata australiano Rupert Murdoch, também é acusado, desde 2006, de ter pagado detetives para interceptar mensagens telefônicas de celebridades, políticos e esportistas.

O atual escândalo ganhou grande repercussão na Grã-Bretanha após a revelação de que o jornal grampeou o celular da Milly Dowler, uma garota de 13 anos que desapareceu em 2002 e foi encontrada morta depois.

Durante as escutas, mensagens deixadas na caixa de recados do telefone foram apagadas, prejudicando as investigações.

Depois, veio a público a notícia de que o jornal também grampeou celulares de parentes das vítimas dos atentados de 2005 e até de soldados britânicos mortos no Iraque e no Afeganistão.

As revelações feitas pelo jornal The Daily Telegraph de que a polícia encontrou celulares de familiares dos soldados mortos nos arquivos do detetive particular do News of the World, Glenn Mulcaire, provocou revolta nos parentes.

O coronel Richard Kemp, ex-comandante das forças britânicas no Afeganistão, disse que as acusações o deixaram "absolutamente sem palavras e com raiva".

Para Adrian Weale, representante do associação de militares Federação das Forças Armadas Britânicas, "esta é uma situação lamentável, se de fato ocorreu".

"Se você perde um parente numa situação operacional, é um momento de máxima angústia, de luto e desolação, e a ideia de que um tabloide esteja fuçando nas suas mensagens e ligações telefônicas privadas para encontrar sujeira para suas histórias é simplesmente inacreditável", afirmou.

Murdoch

Além de controlar alguns dos principais jornais do país, Rupert Murdoch também negocia a compra da subsidiária britânica da operadora de TV a cabo Sky.

O escândalo pode agora interromper os planos de Murdoch, que na última semana sofreu o boicote de anunciantes do News of the World após o escândalo.

O caso derrubou as ações da News Corporation, que caíram mais de 3% nas bolsas da Austrália e dos Estados Unidos.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, pediu a abertura de uma investigação sobre os grampos.