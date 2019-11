Ator de Mr Bean continua hospitalizado após acidente com McLaren

Direito de imagem Getty Image caption Atkinson se tornou recentemente a celebridade mais rápida ao volante em um programa de TV. Foto: Getty

O ator britânico Rowan Atkinson, famoso por interpretar o personagem Mr. Bean na televisão, foi hospitalizado depois de um acidente de carro, na noite de quinta-feira.

Atkinson, de 56 anos, estava ao volante de seu MacLaren F1, quando o veículo rodou diversas vezes, bateu em uma árvore e em um poste e pegou fogo em uma estrada do condado de Cambridgeshire.

O ator teria conseguido sair do veículo e estava acompanhado de um motorista que passava pelo local quando os serviços de emergência chegaram. Ele teria sofrido uma lesão leve no ombro, mas teve de passar a noite no hospital.

Corridas

Direito de imagem PA Image caption O ator já havia sido fotografado antes no carro envolvido no acidente, um MacLaren F1

Atkinson é um entusiasta do automobilismo e já se envolveu em acidentes antes. Ele recentemente participou do programa de TV britânico Top Gear e se tornou o piloto mais veloz entre as celebridades ao volante de um carro considerado "de preço razoável".

Durante o programa, ele disse ao apresentador que normalmente dirige um Ford Falkan de 1964, mas ele já havia sido fotografado no MacLaren F1 (carro que seria vendido por 650 mil libras ou R$ 1,6 milhão, segundo a imprensa britânica) envolvido no acidente em 1998, quando ele foi à festa de 50 anos do Príncipe Charles, de quem é amigo próximo.

Apesar de ter vários carros potentes na garagem, na série Mr. Bean, o personagem de Atkinson dirige um compacto Mini, fabricado pela British Leyland.