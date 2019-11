Necrotério na Turquia cria alarme para defuntos que 'ressuscitam'

Direito de imagem anatolia Image caption Necrotério conta com alarme sensível ao movimento

Uma câmara municipal na região central da Turquia aprovou o desenvolvimento de um sistema de alerta para detectar se os supostos mortos recebidos por um necrotério local estão de fato mortos.

Segundo a agência de notícias Anatolia, os refrigeradores do necrotério, numa pequena cidade na província de Malatya, passaram a contar com um sensor de movimento.

De acordo com o responsável pelo cemitério, Akif Kayadurmus, o alarme é sensível o suficiente para detectar quaisquer movimentos.

''O refrigerador é capaz de detectar o mais leve movimento do corpo e faz soar um alarme'', afirmou.

Alarme

Kayadurmus disse ainda que as portas dos refrigeradores também foram equipadas com um sistema de fechaduras que abrem automaticamente caso sejam tocadas.

As precauções, explica o titular do necrotério, se devem para o caso de ''um paciente, declarado morto pelos médicos, despertar do estado de inconsciência". "Temos que considerar todas as possibilidades''.

O necrotério, que tem capacidade para 36 corpos, deve ser inaugurado dentro de uma semana, segundo a agência Anatolia.