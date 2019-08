A Nasa, a agência espacial americana, divulgou imagens da Terra realizadas a partir da Estação Espacial Internacional.

Os vídeos, que constam do acervo do Laboratório de Ciência e Análise de Imagens da Nasa, mostram imagens impressionantes do nosso planeta, registradas a partir da posição privilegiada da Estação Espacial Internacional.

A estação orbita a cerca de 360 quilômetros da superfície da Terra a uma velocidade de 29 mil quilômetros por hora.