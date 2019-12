Especialista da OMS explica relação entre saúde e clima

Entre as centenas de organizações que participam do encontro das Nações Unidas sobre mudança climática em Durban, na África do Sul, está a Organização Mundial da Saúde.

Embora a relação entre o combate às mudanças climáticas e saúde não seja imediatamente evidente para qualquer um, ela existe e pode trazer vantagens e problemas.

Direito de imagem BBC World Service

Neste vídeo, o coordenador do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, Carlos Dora, explica por quê.

O médico brasileiro lidera um projeto que tem como objetivo analisar, sob o prisma da saúde, as recomendações dos cientistas do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

A partir desta avaliação científica a OMS lançou uma série de recomendações para que o IPCC passe a levar em conta também, em seus relatórios de orientação, as consequências de cada medida de mitigação sobre a saúde da população.