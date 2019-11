Gráfico sobre população mundial da BBC é a mais popular no Facebook britânico

Direito de imagem BBC World Service Image caption Gráfico ajuda leitores a saberem sua posição entre as 7 bilhões de pessoas no mundo

Um gráfico da BBC sobre o crescimento da população mundial foi a matéria mais clicada do Facebook na Grã-Bretanha em 2011.

A rede social fez uma lista das 20 notícias mais populares no país, de acordo com o número de cliques que os links para estas histórias receberam, assim como o total de compartilhamentos e 'curtir' que tiveram.

A BBC criou um gráfico animado em que os leitores podiam descobrir sua posição numérica em um mundo de 7 bilhões de pessoas, colocando sua data de nascimento.

A lista do Facebook também traz histórias dos jornais britânicos Sun, Guardian e Daily Mail.

Os tópicos mais discutidos no Facebook britânico foram o casamento do Príncipe William e Kate Middleton e os tumultos que atingiram Londres e outras cidades do país.

Clique aqui para ver a versão do gráfico em português.