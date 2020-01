Image caption Voluntários trabalharam durante semanas em esculturas de neve

Em Harbin, na China, uma cidade com prédios e pessoas feitas com blocos de gelo e pedaços de neve está atraindo milhares de turistas de todo o país.

A atração, que faz parte do 27º Festival de Neve e Gelo da cidade, comemora o ano do coelho no horóscopo chinês.

Além de ver as esculturas, os visitantes podem brincar em escorregadores de gelo e praticar esportes de inverno.

O festival acontece até o início do próximo mês.